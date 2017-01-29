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yine farklı bir deniyor. Kod adı:

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Giriş Tarihi: 29.01.2017, 22:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 22:38
Etiketler:
samsung Pride Gurur hindistan tizen telefon akıllı telefon
Samsung yine farklı bir telefon deniyor. Kod adı: Gurur

Kod adı: .

Mahmut Saral

Tizen, Samsung'un giyilebilir akıllı cihazlarında, televizyonlarında ve bazı akıllı larında kullandığı kendine ait bir mobil işletim sistemi.

Son gelen bilgiler, firmanın Tizen 3.0 üzerine geliştirmeler yaptığı ve bu işletim sisteminin yer verildiği yeni bir telefon hazırladığı yönünde.

SM-Z250F model numaralı telefondan şu an için "Pride" olarak söz ediyor. , yani "Gurur" anlamına geliyor. Eh, bu da teknolojiseverleri heyecanlandırmıyor değil. Demek ki iddialı bir ürün var perdenin arkasında.

Unutmadan, bu telefonun Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlara yönelik olarak satışa sunulacağı bildiriliyor.
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