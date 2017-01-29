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: Bir Hikayesi, Türkiye'de nasıl bir ilgi gördü?

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Giriş Tarihi: 29.01.2017, 22:05 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 22:11
Etiketler:
star wars The Force Awakens Rogue One sinema film hasılat gişe hasılatı
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Türkiye'de nasıl bir ilgi gördü?

ile arasında ciddi fark var.

Mahmut Saral

200 milyon dolar bütçeyle çekilen Rogue One: A Star Wars Story filmi, 45 gündür vizyonda ve Boxofficemojo'ya göre dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Bir önceki i The Force Awakens ise, 2 milyar dolar ın üzerine çıkabilmişti.

Gelelim Türkiye'ye. Ülkemizde Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi ismiyle vizyona giren film, Boxoffice Türkiye verilerine göre şimdiye kadar yaklaşık 428 bin kişi tarafından izlendi ve yaklaşık 6.5 milyon liralık hasılat elde etti. The Force Awakens (Güç Uyanıyor) ise, ülkemizde 1 milyon 150 bin kişi tarafından izlenmiş ve 17 milyon liranın üzerinde hasılat elde etmişti.

Görüldüğü üzere, hem ülkemiz hem de dünyada, son iki film arasında ciddi bir fark var.
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Anıl Anıl

Rogue one izlediğim en kötü Star wars filmiydi, keyif alamadım izlerken. Beklentiyi karşılayamadı

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cevapla 29.01.2017 22:16
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