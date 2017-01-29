Göksel ve MFÖ ile geçen harika bir hafta sonu

Bu hafta sonu ben ve benim gibi birçok müziksever için oldukça eğlenceli geçti. Önce cuma günü Göksel, ardından da cumartesi günü MFÖ konserlerindeydim. "Birkaç saatliğine de olsa derdi kederi unuttum" demeyeceğim, zira güzel etkileri hala üzerimde, gülümsemelerim hala evin her bir köşesinde benle karşılaşmayı sürdürüyor. Çalınan söylenen şarkılar, sanki az evvel gerçekleşmiş gibi hala kulaklarımda yankılanıyor, ne de güzel! Bir de sevimli kedi vardı. İzin verin, bu iki konserle ilgili bir şeyler paylaşayım sizinle...

Bu ülke, iyi ki Göksel gibi bir isme sahip

Göksel, 27 Ocak Cuma günü, Hayal Kahvesi Arena Park'taydı. 23:00 gibi başlayan konser, mekanı tamamen dolduran kalabalığın üzerine adeta karları eritir sıcaklıkta duygular bahşetti. Sempatik tavırları, sıcak gülüşü, güzel sesi ve etkileşimiyle Göksel'i izlerken etkilenmemek çok zor.

İzleyenlerin neredeyse tamamı yüzlerinde gülümsemelerle, danslarla, şarkılara hep birlikte eşlik ederek konsere dahil oldu. Konser arasında çalan 90'lar pop şarkıları geceyi daha da alevlendirdi. Burak Kut, Hakan Peker, Tarkan ve dahası. Bayıldım, bayıldık!

Sanatçı, dünden bugüne sevilen hemen her şarkısını seslendirdi. Tek tek saymayacağım, birçok konser yazısında kullanılan "bilindik" söylemlerden de bu sebeple uzak durmaya çalışıyorum. Hoş, belki bazılarını ben de parmaklarım aracılığıyla az evvel sundum sizlere. Her neyse...

Yeri geldi duygulandık, yeri geldi geçmişlere doğru gözlerimizin önünde Yeşilçam sinema şeritleri oluşur gibi oldu, yeri geldi hopladık zıpladık, ama konserin en nihayetinde biteceğini hesap etmedik. Eğlenince vakit ne de çabuk geçiyor. Klişe bir söz, ama öyle yahu. Yaklaşık 2 saat boyunca Göksel ve zengin sunumlu orkestra arkadaşları harikaydı. Sanatçının sahnede 2 kostüm giydiğini de ekleyeyim.

Bir de ufak ve sevimli bir not: Konser esnasında, mekanın arka cam kapısının ardında minik bir kedi vardı. Zaman zaman iki patisinin üzerinde durarak yükseldi ve kafasını sağa sola uzatarak içerde nelerin olup bittiğini anlamaya çalıştı. Belki de bir planı vardı. Eğer imkanım olsaydı, o sevimli dinleyiciyi de seve seve içeriye alabilirdim.

Konser sonunda, belki fırsatım olur da imzalatabilirim diye yanımda "Bende Bi' Aşk Var" plağını getirmiştim. Kısmet olmadı :)

Unutmadan, Hayal Kahvesi'nin iletişime açık ve güler yüzlü çalışanlarına teşekkür ediyorum.

MFÖ diye yazılır, sanat diye okunur

MFÖ, Vestel GururlaYerli Konserleri kapsamında, 28 Ocak Cumartesi gecesi sevenleriyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bir araya geldi.

Birçok konserde "sahne ve konser başlangıç saati karmaşası" olabiliyor. Nitekim MFÖ konseri öncesi bu durumu ben de yaşadım. Biletix'in sitesinde konser saati 21:00 olarak görünürken, Facebook'taki konser etkinlik sayfasında 22:00 olarak görünüyordu. Ben de konser 22:00 gibi başlar düşüncesiyle ofisten Hüseyin abimle yavaş yavaş hareket ediyordum, ki tam da 21:00'da başlıyormuş konser. Kapılar kapanmak üzereyken son anda yetiştik anlayacağınız.

Ana tiyatro salonunda gerçekleştirilen konser, tıka basa doluydu. Hani "Sold Out" derler ya, biletler neredeyse tükenmişti. Sadece sahne değil, o kalabalık seyirci unsuru da büyüleyiciydi.

MFÖ'yü anlatmaya gerek yok. Sanatın birçok dalında yer alan, müthiş işlere imzalar atan üç adam: Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur! Sahnede onlara eşlik eden değerli orkestra arkadaşlarını da unutmamak gerekli!

Konserden bir gün önce, Alanson'un Cem Yılmaz ile birlikte rol aldığı Her Şey Çok Güzel Olacak filmini izlemiştim. Dolayısıyla konserde "Benim Hala Umudum Var", "Bir Zamanlar Fırtınalar Estirirdim" gibi şarkıları dinlerken aklıma filmden sahneler geldi. Bir de beklentim var, Her Şey Çok Güzel 2'nin çekilmesi.

Fuat Güner, bu günlerde eski Anadolu rock günleri ve Barış Manço - Kaygısızlar grubuyla yaptıklarıyla aklımda. Konserdeki "Vurgun Yedim" performansı ayrıca güzeldi. Konser sonrasında kuliste kendisiyle birkaç saniyeliğine ayak üstü görüşebildik, öyle güzel güldü ki...

Ve Özkan Uğur... Kendisiyle neredeyse tam 1 sene önce, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen MFÖ konserinin hemen öncesinde, odasında röportaj yapmıştım.

Röportaj: Sanat dünyamızın renkli isimlerinden Özkan Uğur

O günden bu yana ilk kez yan yana geliyorduk. Bunda tabii ki Serdar Karaoğlu'nun payı çok büyük. O olmasa bir araya gelemezdik. Çok teşekkür ediyorum.

"Abi, bak işte sana bahsettiğim genç bu" dedi Serdar bey.

O sırada Özkan Uğur, birçok hayranıyla fotoğraf çekiliyordu odasında. Odasından çıktı ve beni de alarak daha ferah bir bölüme geçtik. Bu, beni çok özel hissettirdi.

"Kaç sene oldu görüşmeyeli, 1-2 yıl oldu herhalde?"

Hem ilk röportajdan hem de eski güzel günlerden konuştuk biraz. Ben biraz fazla heyecan yaptım. O esnada Hüseyin abi de beni sakinleştirmekle meşguldü. Hem daha önce yaptığımız röportaj yazısına baktı, hem imza verdi, hem fotoğraf çekildik hem de bol bol güldük.

Bana göre Özkan Uğur, MFÖ'nün kalbi, neşesi, enerji kaynağı. "Olduramadım'ı" söylerken onu görmelisiniz. Her konserde aynı şey oluyor. Önce kendi dans ederek söylüyor, sonra da seyirci dans ederek söylüyor. Koca konserde en eğlenceli anlar bence bu şarkı sırasında gerçekleşiyor. Çok başka bir adam, çok başka bir performans, bambaşka bir enerji.

Ha bir de, "Güllerin İçinden" şarkısındaki bass gitar soloları yine tüylerimizi diken diken etti.

Grup, hiç ara vermeden ve neredeyse tamamı salondaki herkes tarafından ezbere söylenen şarkılarıyla bir buçuk saatlik performans sergiledi. Finali de "Sude" ile yaptı, ki bu esnada tüm salon ayaktaydı artık. Yorgunluk mu, o da ne?

MFÖ, müzik dünyamızın en önemli markalarından. Hala birlikteler ve aktif olarak müzik yapıyorlar. Sanatın diğer dallarıyla da ilgileniyorlar. Bu, bizim için gerçekten çok büyük bir kıymet ve "bu kıymeti" mutlaka bilmemiz gerekiyor.