David Bowie anısına posta pulları hazırlandı

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı David Bowie, 69 yaşında, kanser sebebiyle hayata gözlerini yummuş ve milyonlarca hayranını üzüntüye boğmuştu.

Birleşik Krallık Posta Servisi, Bowie'nin anısına hazırlanan yeni bir seri posta pullarını tanıttı. Pulların ortak noktası ise, David Bowie'nin ta kendisi.

Sınırlı sayıda üretilen bu pullar, 14 Mart'tan itibaren temin edilebilecek. Şimdiden birçok koleksiyoncunun tetikte beklediğini ve özellikle Ebay gibi platformlarda yüksek fiyatlara satışa sunulabileceklerini tahmin edebiliyoruz.

The Royal Mail Group, daha önce The Beatles (2010) ve Pink Floyd (2015) gibi önemli isimler için de pul çalışmaları yapmıştı.