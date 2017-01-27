UFO görününce NASA canlı yayını kesti

Hasan Uğur Nayır

Biliyorsunuz, NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nundan canlı yayın yapıyor. Uzaydan dünyamızı görmek harika. Ancak canlı yayını daha da ilginç kılansa uzaylı iddiaları. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda, NASA'nın UFO'lar yüzünden canlı yayını kestiği haberleri çıkmıştı. Şimdi de yine böyle bir haber gündeme geldi.

İngiliz uzaylı avcıları, istasyondaki canlı yayın sırasında yeryüzünden yükselmekte olan bir UFO görüldüğünü ve NASA'nın açıklanamayacak şekilde çok kısa süreliğine yayını kestiğini ileri sürdü.

UFO avcılarından biri olan John Craddick, daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi. Craddick, yıllardır NASA'nın canlı yayınını büyük bir hevesle takip ediyor. Komplo teorisyenleri nesnenin veya aracın dünyadışı olduğuna inanıyor. John Craddick, UFO'nun en başta küçük olduğunu ama sonra büyüdüğünü belirtti. Olayla ilgili videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Yorumları size bırakıyoruz...