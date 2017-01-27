Twitter, yeni bir özelliğini kullanıma sundu. İşte detaylar!

Twitter'da neler olup bittiğini pek çok şekilde öğrenmek mümkün.

Anasayfanızın dışında, Trend sekmesi o an Twitter'da nelerin tartışıldığını gösterirken; Arama sekmesi de istediğiniz her şeyi bulmanızı sağlıyor.

Bugüne dek bu deneyimler için ayrı ayrı yerlere tıklamanız gerekiyordu. Neler olup bittiğini daha kolay öğrenmenizi sağlamak için çok yakında Trendler, Arama ve Canlı Videolar'ın en iyilerini tek bir Explore (Keşfet) sekmesi altında bulabileceksiniz.

Twitter bu çalışmayı, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırladı.

Keşfet özelliği bugün Twitter iOS için kullanıma sunuluyor. Gelecek haftalarda ise, Twitter Android için de kullanılabilir olacak.