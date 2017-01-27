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, yeni bir özelliğini kullanıma sundu. İşte detaylar!

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 11:37 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 11:43
Etiketler:
twitter güncelleme yeni özellik Explore keşfet android iOS
Twitter, yeni bir özelliğini kullanıma sundu. İşte detaylar!

, yeni sekmesi 'i kullanıma sunuyor.

Twitter'da neler olup bittiğini pek çok şekilde öğrenmek mümkün.

Anasayfanızın dışında, Trend sekmesi o an 'da nelerin tartışıldığını gösterirken; Arama sekmesi de istediğiniz her şeyi bulmanızı sağlıyor.

Bugüne dek bu deneyimler için ayrı ayrı yerlere tıklamanız gerekiyordu. Neler olup bittiğini daha kolay öğrenmenizi sağlamak için çok yakında Trendler, Arama ve Canlı Videolar'ın en iyilerini tek bir Explore (Keşfet) sekmesi altında bulabileceksiniz.

Twitter bu çalışmayı, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırladı.

özelliği bugün Twitter iOS için kullanıma sunuluyor. Gelecek haftalarda ise, Twitter Android için de kullanılabilir olacak.

Twitter kullanıcı adı nasıl değiştirilir?

Twitter hesabı nasıl silinir?
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