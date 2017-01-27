Görenleri şaşırtan Jüpiter fotoğrafı

Hasan Uğur Nayır

Jüpiter'in ünlü Büyük Kırmızı Noktası'nı duymuşsunuzdur. Yüzyıllardır bu noktadaki fırtına bitmiyor. Dünya'dan iki kat daha büyük bir antisiklon bu kırmızı nokta. Ancak Juno'nun yeni fotoğrafında, Küçük Kırmızı Nokta veya NN-LRS-1 olarak bilinen daha küçük bir antisiklonun görüntüsüne sahibiz. NASA'ya göre gezegen üstünde en büyük üçüncü antisiklon. Yıllardır Dünya'daki gözlemciler tarafından izleniyor.

Juno, 11 Aralık 2016'da bu muhteşem fotoğrafı çekti. Küçük Kırmızı Nokta çok az renk gösteriyor, ortada soluk kahverengi bir lekesi var. Bu hava fenomenindeki rüzgar hızı saatte yaklaşık olarak 618 km. Dünyadaki en güçlü kasırgalardan neredeyse iki kat daha hızlı. 1998'den bu yana üç küçük beyaz fırtınanın bir araya gelmesiyle birlikte büyümeye başladı.

Eğer Jüpiter'le ilgili daha fazla fotoğrafa bakmak isterseniz, JunoCam web sitesine bakabilirsiniz. Oy verebilir ve işlenmemiş görüntülere göz gezdirebilirsiniz.