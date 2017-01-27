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Görenleri şaşırtan fotoğrafı

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 10:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 10:36
Etiketler:
jüpiter jüpiter Juno Küçük Kırmızı Nokta Büyük Kırmızı Nokta Uzay. uydu
Görenleri şaşırtan Jüpiter fotoğrafı

'nun çektiği yeni fotoğraf yayınlandı.

Hasan Uğur Nayır

'in ünlü sı'nı duymuşsunuzdur. Yüzyıllardır bu noktadaki fırtına bitmiyor. Dünya'dan iki kat daha büyük bir antisiklon bu kırmızı nokta. Ancak 'nun yeni fotoğrafında, veya NN-LRS-1 olarak bilinen daha küçük bir antisiklonun görüntüsüne sahibiz. NASA'ya göre gezegen üstünde en büyük üçüncü antisiklon. Yıllardır Dünya'daki gözlemciler tarafından izleniyor.

Juno, 11 Aralık 2016'da bu muhteşem fotoğrafı çekti. Küçük Kırmızı Nokta çok az renk gösteriyor, ortada soluk kahverengi bir lekesi var. Bu hava fenomenindeki rüzgar hızı saatte yaklaşık olarak 618 km. Dünyadaki en güçlü kasırgalardan neredeyse iki kat daha hızlı. 1998'den bu yana üç küçük beyaz fırtınanın bir araya gelmesiyle birlikte büyümeye başladı.

Eğer 'le ilgili daha fazla fotoğrafa bakmak isterseniz, JunoCam web sitesine bakabilirsiniz. Oy verebilir ve işlenmemiş görüntülere göz gezdirebilirsiniz.
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