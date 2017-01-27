Facebook'a, Instagram'ın Snapchat'ten kopyaladığı

Snapchat uygulaması son yıllarda en sevilen sosyal ağların başında geliyor. Bunun sebebi tabii ki kullanıcıların hoşuna giden yenilikçi özellikleriydi. Ancak bu özellikler birer birer diğer platformlara da gelmeye başladı. Instagram, yaz aylarında Snapchat'in en gözde özelliği "Hikayeler"i kullanıma sunmuş ve bu özellik kullanıcılarının çok hoşuna gitmişti.

Görünüşe göre şimdi ise Facebook, benzer şekilde Snapchat'in popüler "Hikayeler" özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Şu anda test edilen bu özellik, tıpkı Snapchat ve Instagram'daki gibi çalışacak. Kullanıcıların haber akışının en tepesine konumlandırılacak olan "Facebook Hikayeler" 1 dakika uzunluğunda olabilecek, filtreler uygulanabilecek ve 24 saat sonra silinecek.

Ayrıca kullanıcılar, fotoğraflarından slaytlar da oluşturabilecek.

Messenger'dan bağımsız bir şekilde çalışacak olan bu özellik bakalım Facebook kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacak. Instagram'ın Hikayeler özelliğini şu anda 150 milyon kişinin aktif olarak kullandığını belirtelim.

Facebook Hikayeler böyle olacak;