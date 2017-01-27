| Üye ol | 27 Ocak 2017,Cuma
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'a, Instagram'ın 'ten kopyaladığı "" özelliği geliyor!

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 11:28 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 11:42
Etiketler:
facebook snapchat instagram Hikayeler özellik Facebook Hikayeler
Facebook'a, Instagram'ın Snapchat'ten kopyaladığı

Sosyal ağlar görünüşe göre 'in "" özelliğini çok sevmiş. Bu Şimdi de 'a geliyor.

Emre Çetinkaya

Snapchat uygulaması son yıllarda en sevilen sosyal ağların başında geliyor. Bunun sebebi tabii ki kullanıcıların hoşuna giden yenilikçi leriydi. Ancak bu özellikler birer birer diğer platformlara da gelmeye başladı. Instagram, yaz aylarında 'in en gözde özelliği "Hikayeler"i kullanıma sunmuş ve bu özellik kullanıcılarının çok hoşuna gitmişti.

Görünüşe göre şimdi ise Facebook, benzer şekilde Snapchat'in popüler "" özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Şu anda test edilen bu özellik, tıpkı Snapchat ve Instagram'daki gibi çalışacak. Kullanıcıların haber akışının en tepesine konumlandırılacak olan "Facebook Hikayeler" 1 dakika uzunluğunda olabilecek, filtreler uygulanabilecek ve 24 saat sonra silinecek.

Ayrıca kullanıcılar, fotoğraflarından slaytlar da oluşturabilecek.

Messenger'dan bağımsız bir şekilde çalışacak olan bu özellik bakalım kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacak. Instagram'ın Hikayeler özelliğini şu anda 150 milyon kişinin aktif olarak kullandığını belirtelim.

böyle olacak;
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