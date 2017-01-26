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yeni özelliğini duyurdu

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 20:43 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 20:50
Etiketler:
twitter keşfet özellik internet mobil Keşfet özelliği Explore
Twitter yeni Keşfet özelliğini duyurdu

bugün yeni özelliğinin duyurusunu yaptı. Yakında Trendler, Arama ve canlı videoların en iyilerini tek bir (Keşfet) sekmesi altında bulabileceksiniz.

Emre Çetinkaya

Twitter'da neler olup bittiğini pek çok şekilde öğrenmek mümkün. Anasayfanızın dışında, Trend sekmesi o an 'da nelerin tartışıldığını gösterirken; Arama sekmesi de istediğiniz her şeyi bulmanızı sağlıyor.

Bugüne dek bu deneyimler için ayrı ayrı yerlere tıklamanız gerekiyordu. Neler olup bittiğini daha kolay öğrenmenizi sağlamak için yaptığımız devamlı çalışmaların bir parçası olarak, bu deneyimlerin hepsini bir araya getiriyoruz. Çok yakında Trendler, Arama ve canlı videoların en iyilerini tek bir Explore (Keşfet) sekmesi altında bulabileceksiniz.

Geçtiğimiz yıl sizden Twitter'da aradığınızı bulmakta bazen zorluk çektiğiniz konusunda yorumlar aldık. Bu nedenle Trendler ve Arama lerini herkes için kullanımı daha kolay hale getirmenin yollarını araştırdık. Araştırma sürecimizde müşterilerimiz, yeni sekmesi sayesinde haberleri, trendleri ve popüler konuları daha kolay bulduklarını söylediler.

"Keşfet" adındaki yeni sekmeyi, var olan sekmelerin yanına ekliyoruz; istediğiniz şeyleri daha kolay bulmanızı sağlıyoruz. bugün Twitter iOS için kullanıma sunuluyor. Gelecek haftalarda ise Twitter Android için de kullanılabilir olacak. Özelliğe göz atmadan önce uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.

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