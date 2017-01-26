| Üye ol | 26 Ocak 2017,Perş
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Ölücüler şimdi de sını mesken tuttu

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 10:52
Etiketler:
letgo ilan alım ve satım satış ikinci el uygulama
Ölücüler şimdi de letgo uygulamasını mesken tuttu

Ölücü, her yerde ölücü. "Bedava veriyorum" deseniz, bu kez de "Kargoyu da siz öder misiniz?" diyebilirler.

Mahmut Saral

letgo, ücretsiz olarak mobil telefonunuza yükleyerek sıfır ya da ikinci el ürünlerinizi anında a çıkarabildiğiniz ve bir şeyler satın alabildiğiniz bir . Ancak uygulamanın "hızlı kullanım imkanı" sunması, pek çok eksiğini de beraberinde getiriyor. Örneğin, korsan ürün satışlarına karşı bir "denetim - onay süreci" bulunmuyor. Ürünlerin fotoğraflarını çekmek için hazırlanan arayüz ve önceden çekilen fotoğrafların a eklenmesi gibi unsurlar da an itibarıyla kullanışlı değil ve güncelleme gelmesi gerekiyor.

Uygulama, size ihtiyacınız olmayan eşyalarınızı en azından nakit paraya çevirmeniz için fırsatlar sunuyor ve bölgenizdeki muhtemel alıcıları da gösteriyor, ama özellikle sözlükler ve sosyal medyada "Ölücüler" olarak adlandırılan kesim, ikinci el satış siteleri ve forumların ardından şimdi de uygulamasına dadanmışa benziyor.

Başta sözlükler olmak üzere birçok sosyal mecrada, letgo'da verilen ilanlara gelen ilginç tekliflerle ilgili birçok yorum görebilmek mümkün. Örneğin, 200 liralık bir ürüne "50 liraya ver de alayım" gibi yorumlar gelebiliyor. İletişim tarafında da sıkıntıların olduğu dile getiriliyor. Birçok kullanıcı, bu sebeplerden ötürü uygulamayı sildiğinden de bahsetmiş.

Tabii aslına bakarsanız buradaki birçok konu, diğer birçok 2. el satış platformunda da geçerli. Ama tekrar özet geçmek gerekirse, bu "can sıkan davranışlar", şimdilerde de letgo'da başladı...
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