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öldürüldü mü?

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 10:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 10:21
Etiketler:
michael jackson müzik
Michael Jackson öldürüldü mü?

Bu konuda daha önce de birçok iddia gelmiş, hatta tutuklamalar olmuştu.

2009'da yaşamını yitiren Popun Kralı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, babasının öldürüldüğünü söyledi.

Babasının ölümünden sonra ilk röportajını Rolling Stone Dergisi'ne veren 18 yaşındaki Paris, babasının, çevresindeki insanlar tarafından öldürülebileceği ihtimalinden bahsettiğini belirterek, "Komplo teorisi gibi görünebilir ama tüm oklar babamın öldürüldüğünü gösteriyor. Ölümü kazara değildi, planlıydı" diye konuştu.

Jackson, ayrıca 14 yaşında tecavüze uğradığını da kaydetti. Paris, babası 2009'da reçeteli ilaçların öldürücü bir kombinasyonundan kaynaklanan kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğinde 11 yaşındaydı.

Pop yıldızının kişisel doktoru Conrad Murray, ölüm sonrası istemsiz adam öldürme suçundan yargılanmış ve dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Sabah
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