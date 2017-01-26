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vizyona girdi. İzleyiciler ikiye bölündü

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 13:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 13:23
Etiketler:
Kötü Çocuk kitap roman film beyazperde sinema gişe hasılatı sosyal medya Afra Saraçoğlu Tolga Sarıtaş Büşra Küçük
Kötü Çocuk vizyona girdi. İzleyiciler ikiye bölündü

in ilk hasılat rakamı geldi. da yorumlar yağıyor.

Mahmut Saral

Büşra Küçük'ün serisinden ye aktarılan gençlik i Kötü Çocuk, 20 Ocak 2017 itibarıyla vizyonda yerini aldı.

Boxoffice Türkiye verilerine göre film, ilk hafta sonu itibarıyla yaklaşık 128 bin kişi tarafından izlendi ve 1.5 milyon liranın üzerinde gişe geliri elde etti.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı film, kimi izleyicilere göre gayet tatmin edici, kimi izleyicilere göreyse gereğinden fazla değer gören, basit bir film.

Peki siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? , şüphesiz son dönemin en çok konuşulan yerli yapımlarından bir tanesi.

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Nur Nur

Sanki diğer yerli filmler gişe rekoru kırıyor bide buna laf ediyorlar

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evet3
hayır0
cevapla 26.01.2017 13:54
Nur Nur

Çok güzeldi beğendim??

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.01.2017 13:52
Nur Nur

Gittim ve izledim gayetde guzel bir film ????????????

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 26.01.2017 13:51
Hiçç Hiçç

Bence gayet gereksiz bir film. Değer verilmesi gereken daha önemli filmler var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 16:38
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