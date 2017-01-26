Kötü Çocuk vizyona girdi. İzleyiciler ikiye bölündü

Büşra Küçük'ün kitap serisinden beyazperdeye aktarılan gençlik filmi Kötü Çocuk, 20 Ocak 2017 itibarıyla vizyonda yerini aldı.

Boxoffice Türkiye verilerine göre film, ilk hafta sonu itibarıyla yaklaşık 128 bin kişi tarafından izlendi ve 1.5 milyon liranın üzerinde gişe geliri elde etti.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı film, kimi izleyicilere göre gayet tatmin edici, kimi izleyicilere göreyse gereğinden fazla değer gören, basit bir film.

Peki siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Kötü Çocuk, şüphesiz son dönemin en çok konuşulan yerli yapımlarından bir tanesi.