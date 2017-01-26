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, "" sini yeniledi

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 19:47 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 19:53
Etiketler:
facebook internet Gizlilik Esasları site yenilendi
Facebook,

bugün sini yenilediğini duyurdu. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Veri gizliliği, yönetimi, şeffaflık ve kişisel verilerin kullanımı konusunda insan odaklı bir yaklaşım benimseyen ve kişilere daha fazla kontrol gücü vermek için çalışan , 28 Ocak'ta kutlanacak olan Veri Gizliliği Günü kapsamında Gizlilik Esasları sini yenilediğini duyurdu. Facebook topluluğundan alınan geri bildirimler doğrultusunda mobilden çok daha kolay erişilebilir hale gelen yeni sitesine, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 44 dilde erişilebiliyor.

İlk olarak 2014 yılında kullanıma sunulan Gizlilik Esasları sitesi, insanların Facebook'taki bilgilerini yönetmesine yardımcı olacak faydalı ipuçları ve 32 interaktif kılavuz içeriyor. Söz konusu kılavuzlardan bazıları şöyle:

-Gizliliğinizi Yönetin: Facebook'ta güvenli bir biçimde paylaşım yapabilmeniz için gizlilik ayarlarınızı nasıl kişiselleştirebileceğiniz hakkında bilgi verir.

-Güvende Kalın: Hesabınızın güvenliğini nasıl artırabileceğinizi ve Facebook'un bu konunda size nasıl yardım edebileceğini keşfetmenizi sağlar.

-Reklam: Size gösterilen reklamları nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında bilgi verir.

-Birlikte Çalışma: Facebook ailesindeki şirketlerin, deneyiminizi daha iyi hale getirmek için birlikte nasıl çalıştıkları hakkında bilgi verir.

Yeni Gizlilik Esasları sitesine https://www.facebook.com/about/basics adresinden ulaşabilirsiniz.
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