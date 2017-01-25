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üyeliğe zam geliyor

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 16:43 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 16:50
Etiketler:
Spotify premium üyelik premium müzik servis internet
Spotify Premium üyeliğe zam geliyor

Popüler i fiyatları arttırmaya hazırlanıyor.

Hasan Uğur Nayır

, fiyatlarını biraz daha yukarı çekmeyi planlıyor. Bu konuda üyelerine uyarı e-postası gönderdi.

1 Şubat'tan itibaren yeni üyeler daha yüksek bir fiyat olan aylık 13,99 TL ödeme yapacaklar. Deneme süresi sonunda Premium üyesi olarak kalmaya devam eden kullanıcılar, 30 Nisan'a kadar eski fiyat olan aylık 9,99 TL ödemeye devam edecek.

Üyeliğini 30 Nisan'a kadar iptal edip sonra tekrar üye olan kullanıcılar yeni Premium fiyatı ödemek zorunda kalacak.
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