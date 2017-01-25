Spotify Premium üyeliğe zam geliyor

Hasan Uğur Nayır

Spotify, Premium üyelik fiyatlarını biraz daha yukarı çekmeyi planlıyor. Bu konuda üyelerine uyarı e-postası gönderdi.

1 Şubat'tan itibaren yeni Premium üyeler daha yüksek bir fiyat olan aylık 13,99 TL ödeme yapacaklar. Deneme süresi sonunda Premium üyesi olarak kalmaya devam eden kullanıcılar, 30 Nisan'a kadar eski fiyat olan aylık 9,99 TL ödemeye devam edecek.

Üyeliğini 30 Nisan'a kadar iptal edip sonra tekrar üye olan kullanıcılar yeni Premium fiyatı ödemek zorunda kalacak.