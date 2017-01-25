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Türkiye'nin, 'a verdiği cevap sosyal medyayı salladı

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 10:13
Etiketler:
sony sony türkiye microsoft Microsoft Türkiye twitter ps xbox Xbox Türkiye
Sony Türkiye'nin, Microsoft'a verdiği cevap sosyal medyayı salladı

Atılan Tweet mesajı sonrası ortalık karıştı.

Hasan Uğur Nayır

ve arasındaki amansız rekabeti bilmeyen kalmadı. İki şirket, arada sırada sosyal medyadan birbirlerine laf atmadan da geri kalmıyor. Bu atışmaların bir tanesi de ülkemizde oldu.

Türkiye resmi Twitter hesabından "Harbi oyuncu; oyunu kafasına takmaz; kumandasını alır, oyununu oynar!" mesajı atıldı. PlayStation Türkiye bu mesaja kayıtsız kalmadı ve "Oyunun gelecegini merak ediyorsanız gelin denetelim" cevabını verdi. Bu yanıtla birlikte 'daki kullanıcılarından Sony'ye destek mesajları geldi.

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cengiz cengiz

Eski xboxcilardanim ama bu tartismada ben de sonyi tutuyorum

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 10:47
İlh İlh

Yaşasın pc 4 k ve diğerleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 10:38
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