Sony Türkiye'nin, Microsoft'a verdiği cevap sosyal medyayı salladı

Hasan Uğur Nayır

Sony ve Microsoft arasındaki amansız rekabeti bilmeyen kalmadı. İki şirket, arada sırada sosyal medyadan birbirlerine laf atmadan da geri kalmıyor. Bu atışmaların bir tanesi de ülkemizde oldu.

Xbox Türkiye resmi Twitter hesabından "Harbi oyuncu; oyunu kafasına takmaz; kumandasını alır, oyununu oynar!" mesajı atıldı. PlayStation Türkiye bu mesaja kayıtsız kalmadı ve "Oyunun gelecegini merak ediyorsanız gelin denetelim" cevabını verdi. Bu yanıtla birlikte Twitter'daki PS kullanıcılarından Sony'ye destek mesajları geldi.

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