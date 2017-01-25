Netflix'e SD kart desteği geldi

Son zamanların en popüler medya sağlayıcısı olan Netflix yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında çevrimdışı izleme özelliğine kavuşan Netflix'in bu özelliği ise pek verimli kullanılamıyordu. Çünkü bu özellik SD kartı desteklemiyordu ve film ya da dizi indirmek isteyenler bu konuda zorluk çekiyorlardı.

Bugün gelen haberlere göre Netflix'e şimdi de Android'te SD kart desteği geldi.Yani artık kullanıcılar SD karta dizi ve film indirebilecekler.

Öte yandan Netflix Android uygulamasının son sürümüyle birlikte sunulan bu özellikle birlikte, kullanıcılara indirmek istediği içeriği cihazın dahili depolama alanına mı yoksa SD karta mı indirileceği soruluyor. Sonrasında kullanıcı seçimini yapıp içeriği indirebiliyor.