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'e desteği geldi

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 16:47
Etiketler:
netflix uygulama destek sd kart film dizi
Netflix'e SD kart desteği geldi

Popüler medya sağlayıcı 'in Android sürümüne desteği geldi. Artık kullanıcılar SD karta ve indirebilecekler.

Emre Çetinkaya

Son zamanların en popüler medya sağlayıcısı olan Netflix yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında çevrimdışı izleme özelliğine kavuşan 'in bu özelliği ise pek verimli kullanılamıyordu. Çünkü bu özellik SD kartı lemiyordu ve ya da indirmek isteyenler bu konuda zorluk çekiyorlardı.

Bugün gelen haberlere göre Netflix'e şimdi de Android'te desteği geldi.Yani artık kullanıcılar SD karta dizi ve film indirebilecekler.

Öte yandan Netflix Android sının son sürümüyle birlikte sunulan bu özellikle birlikte, kullanıcılara indirmek istediği içeriği cihazın dahili depolama alanına mı yoksa SD karta mı indirileceği soruluyor. Sonrasında kullanıcı seçimini yapıp içeriği indirebiliyor.
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