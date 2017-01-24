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Üzücü haber: 5 edilebilir

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 16:01 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 16:07
Etiketler:
alien aliens Alien 5 sinema film iptal gösterim tarihi twitter
Üzücü haber: Alien 5 iptal edilebilir

Yönetmen, üzerinden kısa bir cevap paylaştı.

Mahmut Saral

Eğer Alien serisinin bir hayranıysanız, yeni leri de merakla bekleyenlerdensinizdir. Özellikle de Ripley karakteriyle hafızalarda yer edinen Sigourney Weaver'ı.

Fanlar, bir süredir Alien 5 üzerine çalışmalar yapması için yönetmen Neill Blomkamp'ı bekliyordu. Ama görünüşe göre bu gerçekleşmeyecek. Zira yönetmen, muhtemelen Alien 5'in iptal edileceğini ima etti.

Bir hayran, ünlü yönetmene Twitter üzerinden bu filmin yapılma ihtimalini sordu. Yönetmen ise, "zayıf" olarak cevap verdi. Tabii bunun üzerine severlerin tepkileri de pek iyi olmadı. 'daki cevaplar için buraya bakabilirsiniz.

Yeni detaylar oldukça haberdar edeceğiz.

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Deadspace Deadspace

Demekki alien'ın kökünü kuruttular :D bi Jason Voorhees değil

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 16:39
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