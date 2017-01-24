Üzücü haber: Alien 5 iptal edilebilir

Eğer Alien serisinin bir hayranıysanız, yeni filmleri de merakla bekleyenlerdensinizdir. Özellikle de Ripley karakteriyle hafızalarda yer edinen Sigourney Weaver'ı.

Fanlar, bir süredir Alien 5 üzerine çalışmalar yapması için yönetmen Neill Blomkamp'ı bekliyordu. Ama görünüşe göre bu gerçekleşmeyecek. Zira yönetmen, muhtemelen Alien 5'in iptal edileceğini ima etti.

Bir hayran, ünlü yönetmene Twitter üzerinden bu filmin yapılma ihtimalini sordu. Yönetmen ise, "zayıf" olarak cevap verdi. Tabii bunun üzerine sinemaseverlerin tepkileri de pek iyi olmadı. Twitter'daki cevaplar için buraya bakabilirsiniz.

Yeni detaylar oldukça haberdar edeceğiz.