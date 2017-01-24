Çin'de VPN kullanmak yasaklandı

İnternet dünyasındaki sansür stratejisini son yıllarda çok daha katı hale getiren Çin, hatırlayacağınız üzere son olarak popüler mobil oyun Pokemon Go'yu ülkede yasaklamıştı.

Bugün The Washington Post'un yapmış olduğu habere göre Çin bu sefer de VPN kullanmayı yasakladı. Artık ülkede VPN kullanmak suç kabul edilecek.

Öte yandan Çin'de daha önceden Facebook, Youtube ve Twitter gibi sosyal ağlara erişim engellenmişti. Bu yüzden ülkedeki kullanıcılar bu ağlara VPN yardımı ile bağlanabiliyorlardı. Çin, bu hamlesiyle bu ağlara erişimin önünü iyice kapatmış oldu.

VPN nedir?

VPN, Virtual Private Network'ün (Sanal Özel Ağ) kısaltması olup, ağlara güvenli bir şekilde uzaktan erişimde kullanılan bir teknoloji'dir. Sanal bir ağ uzantısı yarattığından uzaktan bağlanan makine konuk gibi değil, ağa fiziksel olarak bağlıymış gibi görünür. Firmalar tarafından yaygın olarak kullanılan VPN, yöneticilerin, uzak ofislerin, bayi, acente, satış temsilcilerinin güvenli bir şekilde özel ağlara bağlanmalarını sağlar.