| Üye ol | 24 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

'de kullanmak landı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 24.01.2017, 21:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 21:57
Etiketler:
çin VPN sosyal ağ internet VPN yasak yasak
Çin'de VPN kullanmak yasaklandı

Son günlerde teki sansür stratejisini daha katı hale getiren , kullanmayı da ladı.

Emre Çetinkaya

dünyasındaki sansür stratejisini son yıllarda çok daha katı hale getiren , hatırlayacağınız üzere son olarak popüler mobil oyun Pokemon Go'yu ülkede yasaklamıştı.

Bugün The Washington Post'un yapmış olduğu habere göre Çin bu sefer de kullanmayı ladı. Artık ülkede VPN kullanmak suç kabul edilecek.

Öte yandan Çin'de daha önceden Facebook, Youtube ve Twitter gibi lara erişim engellenmişti. Bu yüzden ülkedeki kullanıcılar bu ağlara VPN yardımı ile bağlanabiliyorlardı. Çin, bu hamlesiyle bu ağlara erişimin önünü iyice kapatmış oldu.

VPN nedir?

VPN, Virtual Private Network'ün (Sanal Özel Ağ) kısaltması olup, ağlara güvenli bir şekilde uzaktan erişimde kullanılan bir teknoloji'dir. Sanal bir ağ uzantısı yarattığından uzaktan bağlanan makine konuk gibi değil, ağa fiziksel olarak bağlıymış gibi görünür. Firmalar tarafından yaygın olarak kullanılan VPN, yöneticilerin, uzak ofislerin, bayi, acente, satış temsilcilerinin güvenli bir şekilde özel ağlara bağlanmalarını sağlar.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5632
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın