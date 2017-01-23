Rogue One, gişede 1 milyar doları geçti!

Star Wars markası beyazperdede para basmaya devam ediyor. Şimdilik serinin son üyesi olan ve 16 Aralık 2016 itibarıyla vizyona giren Rogue One: A Star Wars Story, gişede 1 milyar dolarlık hasılat rakamını geride bırakmayı başardı. 38 gündür vizyonda olan filmin yapım maliyeti ise, 200 milyon dolar.

Disney, 2015 yılında da 245 milyon dolar bütçeli Star Wars: The Force Awakens'ı vizyona sokmuş, bu filmden de 2 milyar 68 milyon dolarlık gişe geliri elde etmişti.

Sırada ne mi var? Tabii ki Star Wars: Episode VIII. Yeni filmin 15 Aralık 2017 itibarıyla vizyonda olması bekleniyor.