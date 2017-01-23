Facebook ve Twitter dini sayfaları kapatıyor

Sosyal medyada dini ve milli paylaşımların yapıldığı binlerce takipçili Facebook ve Twitter hesapları, sebep gösterilmeksizin ardı ardına kapatılmaya başladı.
Bu duruma binlerce kullanıcı da tepki verdi. #FacebooktaSansür etiketiyle açılan bir hashtag, kısa sürede Twitter'de Türkiye gündemine oturdu. Paylaşımlarda, kapatılan hesapların yeniden açılması istendi. Bazı kullanıcılar da hesapların FETÖ müdahalesiyle kapatıldığını öne sürerek yetkililere çağrı yaptı.
Kaynak: İHA
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Bunların demokrasi anlayışı bu zaten kendilerine her şey mubah başka ülkelerde kaos çıkaranlar terör yapanlar özgürlük savaşçıları eğer Müslümansa nefes almaya bile hakkı olamaz.cevapla 23.01.2017 22:42
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