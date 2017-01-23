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ve Twitter dini sayfaları kapatıyor

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 22:12 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 22:15
Etiketler:
facebook internet sosyal ağ sansür kapatma
Facebook ve Twitter dini sayfaları kapatıyor

Sosyal medyada son dönemlerde dini ve milli içerikli hesapların ardı ardına sebepsiz yere kapatıldığı iddia edilirken, kullanıcılar bir etiket açarak duruma tepkilerini paylaştı.

Sosyal medyada dini ve milli paylaşımların yapıldığı binlerce takipçili Facebook ve Twitter hesapları, sebep gösterilmeksizin ardı ardına kapatılmaya başladı.

Bu duruma binlerce kullanıcı da tepki verdi. #FacebooktaSansür etiketiyle açılan bir hashtag, kısa sürede Twitter'de Türkiye gündemine oturdu. Paylaşımlarda, kapatılan hesapların yeniden açılması istendi. Bazı kullanıcılar da hesapların FETÖ müdahalesiyle kapatıldığını öne sürerek yetkililere çağrı yaptı.

Kaynak: İHA
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Mehmet Mehmet

Bunların demokrasi anlayışı bu zaten kendilerine her şey mubah başka ülkelerde kaos çıkaranlar terör yapanlar özgürlük savaşçıları eğer Müslümansa nefes almaya bile hakkı olamaz.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 23.01.2017 22:42
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