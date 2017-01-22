Yeni Terminator filmi geliyor. Hem de bu kez James Cameron'dan!

Terminator serisinin son filmi Genisys, gişede umduğunu bulamamış, bunun üzerine de devam filmleri rafa kaldırılmıştı. Her ne kadar Arnold Schwarzenegger, "Yeni film elbet gelecektir" dese de, yapımcılardan bir açıklama yoktu. Şimdi gelelim yeni bilgilere.

Terminator serisinin babası olan James Cameron, ilk iki filmi hazırladıktan sonra bu markayı devretmiş ve diğer filmlerde görev almamıştı. Terminator serisinin kullanım hakları, 2019 itibarıyla Cameron'a geri dönüyor ve bir zamanlar "Artık bu seri için yapabileceğim başka bir şey yok" diyen Cameron, tekrar sazı eline almaya hazırlanıyor. Üstelik, yanında da Deadpool filminin yönetmeni Tim Miller var.

Bakalım bu bir devam filmi mi olacak, yoksa seriye yeniden başlangıç mı yapılacak. Tabii son yıllarda ve önümüzdeki dönemlerde James Cameron'ın Avatar serisiyle oldukça meşgul olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.