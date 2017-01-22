Trump, Twitter'da yanlışlıkla Obama'nın fotoğrafını kullandı

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'de başkanlı devir teslim töreni resmen gerçekleşti ve ABD'nin yeni başkanı resmen Donald Trump oldu. Trump başkanlık ile birlikte önceki başkan Barack Obama'nın yönettiği @POTUS kullanıcı adlı başkanlık hesabını da ele geçirdi.

Hesabı ele alır almaz önceki başkan Barack Obama'nın tüm tweet'lerini silen Trump, hesapta değişiklikler de yapmayı ihmal etmedi. Bu değişikliklerden birisi de hesabın kapak fotoğrafıydı.

Donald burada bir hata yaptı ve bu hata gözlerden kaçmadı. PetaPixel'de yer alan habere göre Trump, kapak fotoğrafında yanlışlıkla kendisinin değil, 2009'daki Obama'nın göreve başlama töreninden bir fotoğraf kullandı.