| Üye ol | 22 Ocak 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

Trump, 'da yanlışlıkla Obama'nın fotoğrafını kullandı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 22.01.2017, 20:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2017, 21:12
Etiketler:
internet twitter barack obama Donald Trump hata
Trump, Twitter'da yanlışlıkla Obama'nın fotoğrafını kullandı

ABD'nin yeni başkanı olan , uzun zamanlar önceki başkan 'nın yönettiği @POTUS kullanıcı adlı hesabının da yönetimini ele geçirdi. Trump'ın hesapta yaptığı ufak gözden kaçmadı.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'de başkanlı devir teslim töreni resmen gerçekleşti ve ABD'nin yeni başkanı resmen Donald Trump oldu. Trump başkanlık ile birlikte önceki başkan Barack Obama'nın yönettiği @POTUS kullanıcı adlı başkanlık hesabını da ele geçirdi.

İlgili: Donald Trump resmen başkan oldu, ilk iş Android'ten vazgeçti!

Hesabı ele alır almaz önceki başkan 'nın tüm tweet'lerini silen Trump, hesapta değişiklikler de yapmayı ihmal etmedi. Bu değişikliklerden birisi de hesabın kapak fotoğrafıydı.

Donald burada bir yaptı ve bu hata gözlerden kaçmadı. PetaPixel'de yer alan habere göre Trump, kapak fotoğrafında yanlışlıkla kendisinin değil, 2009'daki Obama'nın göreve başlama töreninden bir fotoğraf kullandı.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5622
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın