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Bu şirkette arada bir yürümek zorunlu. Yürümezseniz kovulabilirsiniz

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Giriş Tarihi: 22.01.2017, 22:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2017, 22:09
Etiketler:
çin spor egzersiz
Bu şirkette arada bir yürümek zorunlu. Yürümezseniz kovulabilirsiniz

Hem bir nevi olur böylece...

Mahmut Saral

Çin'de bir firma, çalışanlarının hayatlarını daha sağlıklı bir hale getirebilmek i kendilerince güzel bir yönteme imza atmış gibi görünüyor.

İsmi verilmeyen bu şirketteki her çalışan, günlük olarak en az 10 bin adım yürümek zorunda. Eğer bu yapılmazsa, çalışanlara şınav ya da benzeri cezalar verilebiliyor.

Yetkililer, çalışanlarının günün büyük bir kısmını bilgisayar başında oturarak geçirdiklerinden, bunun da hem kilo alımına yol açtığından hem de eklem bölgelerinde ağrılara sebebiyet verdiğinden söz ederek en azından bu yöntem sayesinde daha sağlıklı birer birey olabileceklerini savunuyor.

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