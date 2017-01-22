| Üye ol | 22 Ocak 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

i ne kadar hasılat elde etti?

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 22.01.2017, 16:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2017, 16:25
Etiketler:
Assassin's Creed sinema oyun film gişe hasılatı
Assassin's Creed filmi ne kadar hasılat elde etti?

Bu rakamlardan sonra devam inin gelişi zora girdi.

Mahmut Saral

Ubisoft'un son yıllardaki en kârlı video serisi olan Assassin's Creed, geçtiğimiz günlerde ilk iyle beyazperdede yerini almış, ama ne yazık ki pek çok eleştiriye maruz kalmıştı. Oyunun fanları, özellikle senaryo tarafında daha detaylı bir anlatım beklerken film ise biraz daha Hollywood çizgisinde kalmayı tercih etti.

Boxofficemojo verilerine göre 125 milyon dolarlık bütçesi bulunan film, gösterimde olduğu 30 gün toplamında 189 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti. Bakıldığında çok da kötü bir tablo yok, ama öte yandan beklentiler daha yüksekti ve bu sebeple de bir hayal kırıklığı söz konusu.

Siz, bu filmi izlediniz mi?
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5621
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın