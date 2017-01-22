Assassin's Creed filmi ne kadar hasılat elde etti?

Ubisoft'un son yıllardaki en kârlı video oyun serisi olan Assassin's Creed, geçtiğimiz günlerde ilk filmiyle beyazperdede yerini almış, ama ne yazık ki pek çok eleştiriye maruz kalmıştı. Oyunun fanları, özellikle senaryo tarafında daha detaylı bir anlatım beklerken film ise biraz daha Hollywood çizgisinde kalmayı tercih etti.

Boxofficemojo verilerine göre 125 milyon dolarlık bütçesi bulunan film, gösterimde olduğu 30 gün toplamında 189 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti. Bakıldığında çok da kötü bir tablo yok, ama öte yandan beklentiler daha yüksekti ve bu sebeple de bir hayal kırıklığı söz konusu.

Siz, bu filmi izlediniz mi?