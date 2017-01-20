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, ABD dışı üçüncü merkezini 'da edecek

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 13:21 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 13:28
Etiketler:
facebook inşa veri merkezi Niall McEctegart Danimarka
Facebook, ABD dışı üçüncü merkezini Danimarka'da inşa edecek

Sosyal paylaşım sitesi , ABD dışındaki üçüncü merkezini 'da edecek.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD dışındaki üçüncü merkezini Danimarka'da edecek.

Facebook Veri Merkezi Müdürü Niall McEctegart, yaptığı açıklamada, nin 'nın üçüncü büyük kenti Odense'de 56 bin 500 metrekarelik alana kurulacağını söyledi.

McEntegart, Odense'de kurulacak merkez için "En gelişmiş ve enerji tasarruflu veri merkezlerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Arazi 10 milyon dolar

Odense Belediyesi, araziyi 'a 10 milyon dolara sattı.

Merkezin inşasına ne zaman başlanacağı ya da tesisin ne zaman açılacağına dair detaylı bilgi verilmedi.

ABD dışı ilk merkez İsveç'te kurulmuştu

Facebook, ABD dışındaki ilk veri merkezini 2013 yılında İsveç'in Lulea kasabasında açmıştı.

İrlanda'ya merkez yapılacağı açıklanmıştı

Şirket, Avrupa'daki ikinci veri merkezini 2016'nın başında İrlanda'da inşa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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