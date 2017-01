Efsane aktör Jack Nicholson, emekli mi oldu?

3 kez Oscar Öüdlü kazanan ve tüm zamanların en iyi aktörlerinden biri olarak gösterilen Jack Nicholson, bundan sonra karşımıza yeni bir filmle gelmeyebilir.

Ünlü aktör, son olarak 2010 yılında I'm Still Here (Kendini canlandırdı) ve How Do You Know gibi filmlerde oynamıştı.

Peki bu filmler çekildi ve yıllar geçti. Neden Nicholson'dan bi r şeyler gelmiyor?

Movieweb'teki habere göre Nicholson, artık emekli oldu ve bir daha film çekmeyecek. Nicholson'ın arkadaşı olduğunu söyleyen Peter Fonda, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta gerçekleştirilen çay partisinde bu konu hakkında bilgiler verdi:

"Aslında bence emekli oldu. Birçok başarılı iş yaptı ve maddi açıdan da iyi durumda. Ama onunla iş hakkında konuşmak istemedim. Bazen insanlar bilmediğiniz sebeplerden ötürü kararlar verebilir.Bu yüzden de onu "Nasılsın, nasıl hissediyorsun?"diyerek ararım, öteki türlü değil."

79 yaşındaki ünlü aktör hakkında daha önce de emekli iddiaları ortaya atılmış, hatta hafızasının zayıfladığı, bu konuda bazı sağlık sorunlarının da olduğu dile getirilmişti. Bakalım resmi açıklama gelecek mi...