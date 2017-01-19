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tan beklenen "" arama motoru sı!

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 00:29 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 00:38
Etiketler:
bakanlık açıklama yerli arama motoru Geliyoo internet Haber Ahmet Arslan
Bakanlıktan beklenen

Son günlerin te en çok konuşulan konularından olan "" ile ilgili bugün resmi bir yapıldı.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz gün te " '' hizmete sunuldu" ya da "'Geliyoo' test edilmeye başladı" tarzında lere denk gelmişsinizdir. Bazı basın-yayın organlarında yayınlanan bu haberlerde bahsi geçen Geliyoo isimli "arama motoru" Google'ın alt yapısını kullanmasından dolayı çok eleştirilmişti. Zira bu arama motoruna tarafından 10 milyon TL yatırım yapıldığı da haberlerde alt bilgi olarak geçmişti.

Bu konuyla ilgili resmi bir gelmediği için "Geliyoo" ile ilgili haberlere sitemizde yer vermemiştik. Bakanlıktan bugün beklenen açıklama geldi.

Yatırım yapılmadı!

Bakanlık yaptığı açıklamada yerli arama motoru olarak adlandırılan "Geliyoo" ile ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığı ve aynı zamanda bahsi geçtiği gibi bir yatırımın da söz konusu olmadığı açıklandı. İşte Bakanlık'tan gelen o açıklama;

"Söz konusu arama motorunun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin bakanlığımızın ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili bakanlığımızla bir temasları olmamıştır. Ancak, bugün Bakanımız 'a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermişlerdir. 'Geliyoo' isimli arama motoru projesine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmamıştır. Bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın bir televizyon kanalındaki 'Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz' açıklamasının, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Elbette ki ülkemize katkı sağlayacağına inanılan, yerli ve milli her türlü çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir."
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