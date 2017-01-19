Bakanlıktan beklenen

Geçtiğimiz gün internette "yerli arama motoru 'Geliyoo' hizmete sunuldu" ya da "'Geliyoo' test edilmeye başladı" tarzında haberlere denk gelmişsinizdir. Bazı basın-yayın organlarında yayınlanan bu haberlerde bahsi geçen Geliyoo isimli "arama motoru" Google'ın alt yapısını kullanmasından dolayı çok eleştirilmişti. Zira bu arama motoruna Bakanlık tarafından 10 milyon TL yatırım yapıldığı da haberlerde alt bilgi olarak geçmişti.

Bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği için "Geliyoo" ile ilgili haberlere sitemizde yer vermemiştik. Bakanlıktan bugün beklenen açıklama geldi.

Yatırım yapılmadı!

Bakanlık yaptığı açıklamada yerli arama motoru olarak adlandırılan "Geliyoo" ile ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığı ve aynı zamanda bahsi geçtiği gibi bir yatırımın da söz konusu olmadığı açıklandı. İşte Bakanlık'tan gelen o açıklama;

"Söz konusu arama motorunun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin bakanlığımızın ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili bakanlığımızla bir temasları olmamıştır. Ancak, bugün Bakanımız Ahmet Arslan'a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermişlerdir. 'Geliyoo' isimli arama motoru projesine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmamıştır. Bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın bir televizyon kanalındaki 'Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz' açıklamasının, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Elbette ki ülkemize katkı sağlayacağına inanılan, yerli ve milli her türlü çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir."