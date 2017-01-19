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lara elveda. ve lerde etiket dönemi

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 11:29
Etiketler:
isveç lazer ambalaj sebze organik meyve
Ambalajlara elveda. Sebze ve meyvelerde lazer etiket dönemi

'te gıdalar için yeni bir dönem başlıyor.

Mahmut Saral

Trymodern'in haberine göre İsveç'teki ICA isimli süpermarket zinciri, bundan böyle organik sebze ve meyvelerde lazer etiket sistemini kullanacak. Böylelikle hem yüksek ambalaj ve etiket maliyetlerinden kurtulma şansı doğacak hem de özellikle doğaya bırakılan plastik atık malzemeler sebebiyle artan çevre kirliliğinin önüne geçilebilecek.

Bu tip çalışmaların önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşması hedefleniyor. Bu arada, etiket sisteminin klasik maliyetlerine kıyasla çok ucuz olduğu belirtiliyor.
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