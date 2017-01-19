Ambalajlara elveda. Sebze ve meyvelerde lazer etiket dönemi

Trymodern'in haberine göre İsveç'teki ICA isimli süpermarket zinciri, bundan böyle organik sebze ve meyvelerde lazer etiket sistemini kullanacak. Böylelikle hem yüksek ambalaj ve etiket maliyetlerinden kurtulma şansı doğacak hem de özellikle doğaya bırakılan plastik atık malzemeler sebebiyle artan çevre kirliliğinin önüne geçilebilecek.

Bu tip çalışmaların önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşması hedefleniyor. Bu arada, lazer etiket sisteminin klasik ambalaj maliyetlerine kıyasla çok ucuz olduğu belirtiliyor.