Dev timsah interneti salladı

Hasan Uğur Nayır

Florida, Lakeland yakınlarında doğa parkını ziyarete giden Kim Joiner, haftasonu boyunca parkı dolaştı ve bol bol video çekti. Ancak bu ziyaretinde büyük bir süprizle de karşılaştı.

Joiner, dev bir timsahı görüntüledi. Kim'in iddiasına göre timsah yaklaşık olarak 3.6 metre uzunluğunda. Ancak Florida Vahşi Yaşam Komisyonu'nun kayıtlarına göreyse timsahın uzunluğu 4 metreyi geçiyor. Timsahın videosu internette yayınlandığı gibi oldukça ilgi gördü. Binlerce kez izlendi.

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