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Dev i salladı

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 10:19
Etiketler:
florida Lakeland Kim Joiner timsah internet sosyal medya web video
Dev timsah interneti salladı

'da kameralara yakalanan yı salladı.

Hasan Uğur Nayır

, yakınlarında doğa parkını ziyarete giden , haftasonu boyunca parkı dolaştı ve bol bol çekti. Ancak bu ziyaretinde büyük bir süprizle de karşılaştı.

Joiner, dev bir ı görüntüledi. Kim'in iddiasına göre timsah yaklaşık olarak 3.6 metre uzunluğunda. Ancak Florida Vahşi Yaşam Komisyonu'nun kayıtlarına göreyse timsahın uzunluğu 4 metreyi geçiyor. Timsahın videosu te yayınlandığı gibi oldukça ilgi gördü. Binlerce kez izlendi.

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