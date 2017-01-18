Bu şişe su, yaklaşık 500 lira. Sebebi ilginç

Japon oyun ve teknoloji firması Nintendo, geçtiğimiz günlerde özel bir etkinlik düzenleyerek yeni konsolu Switch'i görücüye çıkarmıştı. Genellikle birçok şirket, kendilerine ait etkinliklerde "özelleştirmelere" önem verir. Defter, kalem, su gibi ürünlerde şirket ya da ürün logoları olur ve bunlar genelde çok da ilgi görmez. Fakat bu kez farklı bir durum söz konusu.

Nintendo etkinliğinde verilen pet şişe sulardan bir tanesi, Ebay'de 100 dolar + 30 dolar kargo fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Yani yaklaşık 500 lira gibi bir fiyat söz konusu.

"Peki özelliği nedir?" diyecek olursanız, aslında "hiçbir şey" diyebiliriz. Sırf şişenin üzerinde "Nintendo Switch" yazıyor diye koleksiyoncuların ilgisini çekebilir tabii, ama bu tip fiyatlar akıllara tek bir şey getiriyor: "Art niyet."

Siz ne dersiniz?