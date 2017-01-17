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lar pornografik ları gizlice 'a yüklemiş!

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 14:26 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 14:46
Etiketler:
google youtube sunucu video korsan internet korsanları pornografik video
Korsanlar pornografik videoları gizlice YouTube'a yüklemiş!

Bugün gelen raporlara göre internet ları 'da yasak olan pornografik ları, platforma yüklemenin bir yolunu bulmuşlar.

Emre Çetinkaya

Youtube halihazırda en çok tercih edilen paylaşım sitesi. Bu platformda telif haklarını ihlal eden, filmler ya da pornografik videolar ise paylaşılamıyor. 'un bu konuda katı kuralları var. Ancak bugün gelen raporlara göre internet korsanları Youtube'un bu katı kurallarla ördüğü kontrol mekanizmasını aşmayı başarmışlar.

Torrent Freak'in raporuna göre lar, Youtube'un bu mekanizmasını aşarak ları platforma yüklemek ve paylaşmak için bir arka kapı oluşturmayı başarmışlar.

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Nasıl yapıyorlar?

Belirtilene korsanlar Youtube'a pornografik videoları yüklüyorlar ancak yükledikleri videoyu herkese açık yayınlamıyorlar. Bunun yerine videoyu "özel" olarak seçen korsanlar, böylece Youtube'un denetleme botlarının bu videoyu görmezden gelmelerini sağlıyorlar. Bunun ardından korsanlar "embed" koduyla videoyu başka bir platforma gömerek paylaşmış oluyorlar. Bu numarayla Youtube'un büyük boyutlarda pornografik videoya ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.

TheNextWeb'de yer alan habere göre, Youtube'un larının ev sahibi yaptığı videoların kaynakları ise aşağıdaki fotoğrafta görebileceğiniz üzere"Googlevideo.com" olarak görünüyor.

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