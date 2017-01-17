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: Covenant'ın özel ü duyuruldu

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 15:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 15:13
Etiketler:
alien Alien: Covenant film koleksiyon sürüm özel sürüm
Alien: Covenant'ın özel koleksiyon sürümü duyuruldu

Özel içinde neler yer alıyor?

Hasan Uğur Nayır

: Covenant'ın vizyona girmesine daha 4 ay var. 19 Mayıs'ta beklenen sonunda izleyicilerle buluşacak. Ancak bu işin sadece filmle kalacağını düşünmeyin. Tanıdık bir yazar olan Alan Dean Foster, filmin sonrasını anlatan kitap hazırlıyor. Şimdi de 'ın özel koleksiyonluk sürümü duyuruldu. Aslında filmle ilgili daha fazla detay veren tanıtıcı yayın olacak.

Titan Comics tarafından hazırlanan bu luk parçada, daha önce görülmemiş olan fotoğraflar, konsept çalışmalar ve oyuncu kadrosuyla yapılmış olan röportajlar yer alıyor. Bu özel koleksiyonluk 27 Mayıs'ta satışa sunulacak. Amazon'da şimdiden ön siparişler başlamış, fiyatı ise 19.99 dolar olarak görünüyor. Yaklaşık olarak 75 TL civarında.
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