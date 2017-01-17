Alien: Covenant'ın özel koleksiyon sürümü duyuruldu

Hasan Uğur Nayır

Alien: Covenant'ın vizyona girmesine daha 4 ay var. 19 Mayıs'ta beklenen film sonunda izleyicilerle buluşacak. Ancak bu işin sadece filmle kalacağını düşünmeyin. Tanıdık bir yazar olan Alan Dean Foster, filmin sonrasını anlatan kitap hazırlıyor. Şimdi de Alien: Covenant'ın özel koleksiyonluk sürümü duyuruldu. Aslında filmle ilgili daha fazla detay veren tanıtıcı yayın olacak.

Titan Comics tarafından hazırlanan bu koleksiyonluk parçada, daha önce görülmemiş olan fotoğraflar, konsept çalışmalar ve oyuncu kadrosuyla yapılmış olan röportajlar yer alıyor. Bu özel koleksiyonluk sürüm 27 Mayıs'ta satışa sunulacak. Amazon'da şimdiden ön siparişler başlamış, fiyatı ise 19.99 dolar olarak görünüyor. Yaklaşık olarak 75 TL civarında.