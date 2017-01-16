Mısır işte bu şekilde patlıyor

Hasan Uğur Nayır

Warped Perception, Chicago'lu bir Youtuber. Kanalının ilgi çekici olmasının sebebi ise Phantom Flex4K kamerası ile çektiği ilginç videoları. İnsanın göz hareketlerinden, hızlıca koşan bir hayvana kadar birçok hareketli videoyu yavaş çekimde takipçileriyle paylaştı.

Şimdi de bu ekip mısırın patlama anını yavaş çekimde kaydetti.

Mısır saniyede 1300 kare hızında patlıyor ve bildiğimiz patlamış mısıra dönüşüyor. Ancak size yeterince yavaş gelmiyorsa, 30000 FPS'lik başka bir video daha var, gerçek zamanlı videodan tam 1250 kat daha yavaş.

Eğer oynatıcıları göremiyorsanız 15000 FPS'lik videoya buradan, 30000 FPS'lik videoya da buradan ulaşabilirsiniz.