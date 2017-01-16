Barack Obama, Spotify'da işe mi başlıyor?

Amerika'nın Eski Başkanı Barack Obama, zaman zaman ünlü müzik streaming servisi Spotify'daki playlist'lerini (şarkı listeleri) sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Öyle ki bu hareket, onu müzikseverlerin gözünde farklı bir konuma getiriyor denilebilir. Peki Obama, başkanlığın ardından Spotify'da iş başı yapsa nasıl olurdu?

Barack Obama, kısa süre önce, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra belki de Spotify'da işe başlayabileceğine dair bir şaka yapmıştı. Bu konu, Spotify yöneticilerinin kulağına gitti ve Obama'ya bir iş teklifinde bulundular: "President of Playlists", yani gel ve "Şarkı Listelerinin Başkanı" ol.

Evet, aslında başından sonuna eğlenceli bir şaka bu, ama kim bilir, bakarsınız gerçeklik payı vardır?