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, 'da işe mi başlıyor?

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 16:47
Etiketler:
barack obama müzik Amerika Spotify
Barack Obama, Spotify'da işe mi başlıyor?

Bu kadar siyaset yeter. Şimdi biraz da .

Mahmut Saral

Amerika'nın Eski Başkanı Barack Obama, zaman zaman ünlü streaming servisi Spotify'daki playlist'lerini (şarkı listeleri) sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Öyle ki bu hareket, onu müzikseverlerin gözünde farklı bir konuma getiriyor denilebilir. Peki Obama, başkanlığın ardından 'da iş başı yapsa nasıl olurdu?

, kısa süre önce, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra belki de Spotify'da işe başlayabileceğine dair bir şaka yapmıştı. Bu konu, Spotify yöneticilerinin kulağına gitti ve Obama'ya bir iş teklifinde bulundular: "President of Playlists", yani gel ve "Şarkı Listelerinin Başkanı" ol.

Evet, aslında başından sonuna eğlenceli bir şaka bu, ama kim bilir, bakarsınız gerçeklik payı vardır?

Obama, Spotify müzik listesini paylaştı
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