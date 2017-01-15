Şeytan'ı yazan adam öldü

Daha önce muhtemelen William Peter Blatty ismini duymamışsınızdır. Kendisi, sinema tarihinin en önemli yapımlarından olan ve ülkemizde de benzerlerini gördüğümüz The Exorcist, yani Şeytan filminin senaryosunu yazan isimdi. Blatty, geçtiğimiz günlerde, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü sinema adamının ölümünün ardından Stephen King de dahil birçok ünlü isim, sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları paylaştılar. Bu arada, The Exorcist serisinin önümüzdeki dönemlerde yola devam edeceğini de ekleyelim.