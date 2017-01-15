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'ı yazan adam öldü

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 21:41 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 21:45
Etiketler:
William Peter Blatty stephen king the exorcist Şeytan sinema film
Şeytan'ı yazan adam öldü

En iyi senaryo dalında Oscar Ödülü'nü kucaklamıştı.

Mahmut Saral
Daha önce muhtemelen William Peter Blatty ismini duymamışsınızdır. Kendisi, tarihinin en önemli yapımlarından olan ve ülkemizde de benzerlerini gördüğümüz The Exorcist, yani Şeytan inin senaryosunu yazan isimdi. Blatty, geçtiğimiz günlerde, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü sinema adamının ölümünün ardından Stephen King de dahil birçok ünlü isim, sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları paylaştılar. Bu arada, serisinin önümüzdeki dönemlerde yola devam edeceğini de ekleyelim.
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