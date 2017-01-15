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'de Lightning konnektörü iptal mi edilebilir mi?

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 17:23
Etiketler:
apple iphone 8 iphone iPhone 7s iPhone 7s Plus iOS
iPhone 8'de Lightning konnektörü iptal mi edilebilir mi?

Yeni yayınlanan bir rapor eski iddiaları tekrardan gündeme getirdi.

Hasan Uğur Nayır

'ın USB Type-C girişini MacBook'ta kullanmasından sonra, bu portun serisine de gelebileceği iddia edilmişti. Hatırlarsanız 2015'te konuyla ilgili raporlar yayınlanmıştı. Şimdi ise bu spekülasyon yeniden gündeme getirildi.

Çinli isimsiz kaynaklar, Apple'ın 'de yani bu sene çıkacak yeni iPhone'da Lightning konnektörünü kaldırıp, yerine USB Type-C'yi kullanacağını düşünüyor. Kaynak ayrıca hızlı şarj teknolojisinin de USB-C ile sağlanabileceğini ileri sürdü. Bunlar dışında başka ilgi çekici bir detay raporda bulunmuyor.

iPhone 8 hakkında çok fazla belirsizlik var. iPhone 8'in 2 model olarak çıkacağı veya 7s/7s Plus'la birlikte özel premium başka bir iPhone'un olacağı söylentilerini biliyoruz. Birbirinin tam tersi birçok söylenti ortalıkta dolanıyor. Sizce Apple, Lightning konnektörünü kaldırır mı? Yeni iPhone'dan beklentileriniz nedir? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.
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