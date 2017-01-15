Game of Thrones'un ana tema müziğini muhteşem şekilde cover'ladılar!

Hasan Uğur Nayır

Şimdiye kadar Game of Thrones'un ana tema müziği birçok şekilde cover'landı. Kemanla, gitarla, flütle, bas gitarla, davulla derken internette cover'ları arattığınız zaman karşınıza profesyonel veya amatör olarak yüzlerce sonuç çıkıyor. Fakat 2Cellos'un cover'ını bunların arasından ayırmanız lazım, muhteşem ikili harika bir iş çıkarmış.

Bu cover 2Cellos'un 17 Mart'ta çıkacak olan yeni albümünde yer alıyor. Albümde Schindler'in Listesi filminden, Rain Main'in şarkılarına kadar daha birçok cover var. İkili parçaları Londra Senfoni Orkestrası ile birlikte çaldı. Game of Thrones cover videosu Dubrovnik'te çekilmiş.

Olur da oynayıcıyı göremezseniz, Youtube linkine tıklayabilirsiniz.