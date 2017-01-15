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'un ana müziğini muhteşem şekilde 'ladılar!

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 16:06 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 16:16
Etiketler:
game of thrones 2Cellos tema müzik cover şarkı Taht Oyunları
Game of Thrones'un ana tema müziğini muhteşem şekilde cover'ladılar!

Ünlü dizinin en az kendi kadar ünlü ana müziğini böyle çaldılar.

Hasan Uğur Nayır

Şimdiye kadar 'un ana müziği birçok şekilde 'landı. Kemanla, gitarla, flütle, bas gitarla, davulla derken internette cover'ları arattığınız zaman karşınıza profesyonel veya amatör olarak yüzlerce sonuç çıkıyor. Fakat 2Cellos'un cover'ını bunların arasından ayırmanız lazım, muhteşem ikili harika bir iş çıkarmış.

Bu cover 'un 17 Mart'ta çıkacak olan yeni albümünde yer alıyor. Albümde Schindler'in Listesi filminden, Rain Main'in larına kadar daha birçok cover var. İkili parçaları Londra Senfoni Orkestrası ile birlikte çaldı. Game of Thrones cover videosu Dubrovnik'te çekilmiş.

Olur da oynayıcıyı göremezseniz, Youtube linkine tıklayabilirsiniz.
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