BTK Başkanı'ndan önemli WhatsApp uyarısı

Kısa bir süre önce WhatsApp'ta keşfedilen yeni güvenlik açığı çok ses getirmişti. Yeni açıkla birlikte WhatsApp'ın uçtan uca korunan mesajlarına bile ulaşılabildiği ortaya çıkmıştı.

Bugün bu güvenlik açığıyla ilgili BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'dan önemli bir uyarı geldi. Sayan, Twitter hesabından, "WhatsApp, uçtan uca şifrelenen mesajlarınızı 'gerektiğinde' okuyabiliyor. Cihazın hafızasında saklanan bir 'anahtar' yardımıyla şifre çözülüyor" yazdı.