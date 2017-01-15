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Başkanı'ndan önemli

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 22:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 22:10
Etiketler:
whatsapp güvenlik BTK Ömer Fatih Sayan uyarı twitter
BTK Başkanı'ndan önemli WhatsApp uyarısı

Başkanı , bugün hesabı üzerinden ile ilgili önemli bir yaptı.

Emre Çetinkaya

Kısa bir süre önce WhatsApp'ta keşfedilen yeni güvenlik açığı çok ses getirmişti. Yeni açıkla birlikte 'ın uçtan uca korunan mesajlarına bile ulaşılabildiği ortaya çıkmıştı.

Bugün bu açığıyla ilgili BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'dan önemli bir geldi. Sayan, hesabından, "WhatsApp, uçtan uca şifrelenen mesajlarınızı 'gerektiğinde' okuyabiliyor. Cihazın hafızasında saklanan bir 'anahtar' yardımıyla şifre çözülüyor" yazdı.
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