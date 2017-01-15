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Birçok yeni i yolda

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 22:13 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 22:18
Etiketler:
George Miller Mad Max sinema film tom hardy
Birçok yeni Mad Max filmi yolda

Hele durun, daha Dünya tam olarak tükenmiş değil.

Mahmut Saral

George Miller'ın efsane serisi Mad Max, son olarak 2015 yılında Fury Road ile karşımıza çıkmıştı. Yapım, gişede 379 milyon dolarlık hasılat elde etmiş ve devam leri için bir kapı açmıştı. Sonrasında ise başka bir 'in olmayabileceğine dair söylentiler gelmişti. Ve gelelim yeni gelişmelere.

Serinin yeni filmi olması beklenen Mad Max: The Wasteland'ın çekimleri bu sene itibarıyla başlayacak. Başrolde Tom Hardy'nin olması ve filmin yönetmeninin de George Miller olması bekleniyor.

Hardy, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında Mad Max serisi hakkında da görüşlerini paylaştı ve şimdiden birden fazla Mad Max filmi için planların olduğunu, ancak tabii ki bu çalışmalar hakkında pek bilgisi olmadığını da eklemiş.
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