Yıldızın enerjisini emen mega uzaylı yapısı hakkında yeni bir teori var!

Hasan Uğur Nayır

Mega uzaylı yapısı olayını hatırladınız mı? Parlaklığında kayıplar olduğu gözlenen yıldızın etrafında uzaylılara ait devasa bir yapının olduğu düşünülüyordu. Şimdi KIC 8462852 adlı yıldızla ilgili yeni ve mantıklı bir teori var.

Tabby's Star veya Boyajian's Star olarak da adlandırılan KIC 8462852'nin yapısındaki bozulmanın birden fazla kuyruklu yıldız tarafından oluştuğu sanılıyordu, fakat Columbia Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bu garip olayın yıldızın, bir veya daha fazla gezegeni yemesi sonucunda ortaya çıkmış olabileceğini ileri sürdü. Kepler Uzay Teleskopu ile yapılan gözlemlerde son yıllarda yıldızın parlaklığında neredeyse %22'lik azalma tespit edildi. Ancak kayıtlar, 1890'dan 1989'a kadar %14 oranında azaldığını gösteriyor.

Yeni araştırmanın arkasında ekip, yayılan ışıktaki azalmanın parçalanmış gezegenler yüzünden olduğunu savunuyor. Bu olayın 10 bin yıl öncesinde oluşmuş olabileceğini belirtiyor.

Parlaklıktaki garip azalma, bir ya da birden fazla gezegenin yok olması sonucunda oluşabilir. Daha da ötesi, bu gezegenler bir süreliğine yıldızın parlaklığını artırmasına neden olmuş da olabilir. Belki de şimdi KIC 8462852 normal parlaklığına geri döndü.

Sonuç olarak başka bilim insanları başka bir astronomik fenomenlerin de olabileceğini belirtiyor. Uzaylıların devasa yapısı ise halen en uçuk ve alternatif bir teori. Yine de işin içinde uzaylılar varsa, bizleri yıldızların ve gezegenlerin nasıl etkileşime girdiğine dair yeniden düşünmeye zorlayacaktır.