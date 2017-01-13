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Gizemli lı aracı 600 gündür yörüngede!

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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 15:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2017, 15:32
Etiketler:
Boeing X-37B boeing uzay araştırma Cape Canaveral florida ABD Hava Kuvvetleri
Gizemli uzaylı aracı 600 gündür yörüngede!

Bu aracının görevi nedir?

Hasan Uğur Nayır

'ne ait gizemli aracı yörüngüde 600 gün geçirdi. Bu aracın halen ne gibi bir görevi olduğu, ne yaptığı bilinmiyor.

OTV (Orbital Test Vehicle/Orbital Test Aracı) olarak da bilinen isimli sır dolu uzay aracı, 20 Mayıs 2015'te 'da, 'dan fırlatıldı. Bu fırtlatma uzay programındaki 4. görev, X-37B içinse 2. görev. Programda daha önce yapılmış en uzun görev, 11 Aralık 2012'den, 17 Ekim 2014'e kadar tam 675 gün sürdü.

Program dahilindeki uzay uçuşlarında yörüngede yaklaşık olarak 2000 gün geçirildi, ancak fırlatılan araçların amacı gizemli kaldı. X-37B, normal bir uzay mekiğinden yaklaşık olarak 4 kat daha küçük. 8.8 metre uzunluğunda küçük bir araç. Ayrıca iç kısmında robot kolla birlikte yükleme yuvası bulunuyor.

X-37B, roketle diket olarak fırlatılıyor ve yatay olarak iniyor. Yani uzay mekiklerinden bildiğimiz gibi. Aynı zamanda güneş enerjisiyle çalışıyor. Saatte 28 bin km hızla yolculuk yapıyor.

Araçta NASA'ya ait materyaller ve bir iyon itici var. Halen yörüngedeki genel hedefi belli değil. Ana görev hakkında iddialar var, mesela X-37B'nin, gelecekte keşif uyduları yerleştirmek amacıyla yüksek çözünürlüklü görüntüler aldığı ileri sürülüyor.

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