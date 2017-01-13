Gizemli uzaylı aracı 600 gündür yörüngede!

Hasan Uğur Nayır

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gizemli uzay aracı yörüngüde 600 gün geçirdi. Bu aracın halen ne gibi bir görevi olduğu, ne yaptığı bilinmiyor.

OTV (Orbital Test Vehicle/Orbital Test Aracı) olarak da bilinen Boeing X-37B isimli sır dolu uzay aracı, 20 Mayıs 2015'te Florida'da, Cape Canaveral'dan fırlatıldı. Bu fırtlatma uzay programındaki 4. görev, Boeing X-37B içinse 2. görev. Programda daha önce yapılmış en uzun görev, 11 Aralık 2012'den, 17 Ekim 2014'e kadar tam 675 gün sürdü.

Program dahilindeki uzay uçuşlarında yörüngede yaklaşık olarak 2000 gün geçirildi, ancak fırlatılan araçların amacı gizemli kaldı. X-37B, normal bir uzay mekiğinden yaklaşık olarak 4 kat daha küçük. 8.8 metre uzunluğunda küçük bir araç. Ayrıca iç kısmında robot kolla birlikte yükleme yuvası bulunuyor.

X-37B, roketle diket olarak fırlatılıyor ve yatay olarak iniyor. Yani uzay mekiklerinden bildiğimiz gibi. Aynı zamanda güneş enerjisiyle çalışıyor. Saatte 28 bin km hızla yolculuk yapıyor.

Araçta NASA'ya ait materyaller ve bir iyon itici var. Halen yörüngedeki genel hedefi belli değil. Ana görev hakkında iddialar var, mesela X-37B'nin, gelecekte keşif uyduları yerleştirmek amacıyla yüksek çözünürlüklü görüntüler aldığı ileri sürülüyor.