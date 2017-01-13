| Üye ol | 13 Ocak 2017,Cuma
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'u sallayan çığ su

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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.01.2017, 10:36
Etiketler:
Tom Oye facebook internet sosyal medya snowboard video
Facebook'u sallayan çığ videosu

'in başına gelen bu korkunç olay an an kamera tarafından kaydedildi.

Hasan Uğur Nayır

, Kanada'nın Whistler kentinde yaparken, kendini çığın içinde buldu. Oye'nin bulunduğu karlı zemin bir anda çatlamaya başladı ve snowboard'cu çığla birlikte dağdan aşağı yuvarlandı.

Neyse ki Oye, şişirilebilir sırt çantası giydiği için karların üstünde kaldı. Sırt çantası hayatını kurtardı.

da 'ta oldukça ilgi gördü ve izlenme sayısı kısa süre içinde 5.5 milyonu geçti. Oynatıcı da sorun olursa buraya tıklayabilirsiniz.
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