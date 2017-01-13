Facebook'u sallayan çığ videosu

Hasan Uğur Nayır

Tom Oye, Kanada'nın Whistler kentinde snowboard yaparken, kendini çığın içinde buldu. Oye'nin bulunduğu karlı zemin bir anda çatlamaya başladı ve snowboard'cu çığla birlikte dağdan aşağı yuvarlandı.

Neyse ki Oye, şişirilebilir sırt çantası giydiği için karların üstünde kaldı. Sırt çantası hayatını kurtardı.

Videoda Facebook'ta oldukça ilgi gördü ve izlenme sayısı kısa süre içinde 5.5 milyonu geçti. Oynatıcı da sorun olursa buraya tıklayabilirsiniz.