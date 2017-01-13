100 ton ağırlığındaki lahitler uzaylılar tarafında mı yapıldı?

Hasan Uğur Nayır

Giza'daki Büyük Piramit'in 20 km güneyinde, bir mağara içinde granitten yapılmış, her biri 100 ton ağırlığında 24 tane lahit yer alıyor. Bu tuhaf ve uğursuz yapıların amacı bilinmiyor.

Simple Capacity sitesinin haberine göreyse granit lahitlerde birkaç mikrona kadar ince kesim yapılmış. Üstlerinde bazı hiyeroglifler var, ancak yazıların bazı kısımları silinmiş olduğu için okunamıyor. Ancak binlerce yıldır hava geçirmeden kalacak şekilde kesilmişler.

Bazı uzmanlara göreyse II. Ramses'in oğlu Khaemweset'in burayı yaptırdığı ve 100 ton ağırlığında büyük granit lahitleri içerecek şekilde odaların yapılmasını emrettiğini belirtti. Halen lahitlerin uzaylılarla bağlantılı olduğunu savunanlar var. Bazı UFO avcıları, Mısırlıların uzaylılar için bu lahitleri inşaat ettiklerini ve içlerindeki uzaylı cesetlerinin ise zamanla yok olduğunu savunuyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?

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