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100 ton ağırlığındaki lahitler lılar tarafında mı yapıldı?

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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 16:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2017, 16:43
Etiketler:
uzay mısır Eski Mısır Khaemweset Ramses ufo uzaylı
100 ton ağırlığındaki lahitler uzaylılar tarafında mı yapıldı?

Dayanıklı Aswan granitinden yapılan gizemli eserler hakkında tartışmalar sürüyor.

Hasan Uğur Nayır

Giza'daki Büyük Piramit'in 20 km güneyinde, bir mağara içinde granitten yapılmış, her biri 100 ton ağırlığında 24 tane lahit yer alıyor. Bu tuhaf ve uğursuz yapıların amacı bilinmiyor.

Simple Capacity sitesinin haberine göreyse granit lahitlerde birkaç mikrona kadar ince kesim yapılmış. Üstlerinde bazı hiyeroglifler var, ancak yazıların bazı kısımları silinmiş olduğu için okunamıyor. Ancak binlerce yıldır hava geçirmeden kalacak şekilde kesilmişler.

Bazı uzmanlara göreyse II. 'in oğlu 'in burayı yaptırdığı ve 100 ton ağırlığında büyük granit lahitleri içerecek şekilde odaların yapılmasını emrettiğini belirtti. Halen lahitlerin lılarla bağlantılı olduğunu savunanlar var. Bazı avcıları, lıların lar için bu lahitleri inşaat ettiklerini ve içlerindeki uzaylı cesetlerinin ise zamanla yok olduğunu savunuyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?

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