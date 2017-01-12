Doğaüstü varlık olabilir mi?

Hasan Uğur Nayır

Doğaüstü olayları ele alan bir Facebook sayfasında yayınlanan video, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Söz konusu videoda küçük bir kız çocuğunun başından geçen iki farklı güvenlik kamerası görüntüsü var. İlk görüntüde küçük kızın bebeğiyle oynadığı görülüyor, ancak kızın sağ tarafında yerde bulunan başka bir bebeğin kafası kendi kendine hareket ediyor. Videonun devamında yine aynı küçük kız masada bir şeyler çizerken, kağıtlar bir anda nedensizce havalanıyor.

Videonun fake olduğunu belirten birçok yorum var. Kafasını hareket ettiren bebeğin robot oyuncak bebek olduğu, ikinci görüntüde ise kağıtların telle hareket ettirilmiş olduğu yönündeki yorumların sayısı fazla. Ancak videonun gerçek olduğunu ve görünmeyen doğaüstü bir varlığın evde dolaştığını iddia edenler de var.

Peki sizin yorumunuz nedir?

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