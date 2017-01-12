| Üye ol | 12 Ocak 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

Doğaüstü varlık olabilir mi?

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 12.01.2017, 16:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 17:05
Etiketler:
facebook video sosyal medya internet web
Doğaüstü varlık olabilir mi?

Güvenlik kamerası görüntüleri sanal alemi salladı.

Hasan Uğur Nayır

Doğaüstü olayları ele alan bir sayfasında yayınlanan , da tartışma konusu oldu.

Söz konusu videoda küçük bir kız çocuğunun başından geçen iki farklı güvenlik kamerası görüntüsü var. İlk görüntüde küçük kızın bebeğiyle oynadığı görülüyor, ancak kızın sağ tarafında yerde bulunan başka bir bebeğin kafası kendi kendine hareket ediyor. Videonun devamında yine aynı küçük kız masada bir şeyler çizerken, kağıtlar bir anda nedensizce havalanıyor.

Videonun fake olduğunu belirten birçok yorum var. Kafasını hareket ettiren bebeğin robot oyuncak bebek olduğu, ikinci görüntüde ise kağıtların telle hareket ettirilmiş olduğu yönündeki yorumların sayısı fazla. Ancak videonun gerçek olduğunu ve görünmeyen doğaüstü bir varlığın evde dolaştığını iddia edenler de var.

Peki sizin yorumunuz nedir?

Videoda sorun olursa buraya tıklayın.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5584
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın