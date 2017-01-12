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Bu ilginç oyun in yeni i oldu

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 10:25
Etiketler:
facebook twitter google plus internet forum web fenomen
Bu ilginç oyun internetin yeni fenomeni oldu

Sosyal medyada ve topluluklarında hızla yayılan sorunun cevabı nedir?

Son günlerde sosyal medya ve topluluklarında bir oyun oldukça ilgi gördü. Oyunun temelinde ise ilginç bir soru yatıyor. Soruya yanlış cevap verenler ceza olarak bir gün boyunca , , veya diğer platformlardaki profil resmini (Soru hangi platformda sorulduysa), soruyu soran kişinin istediği komik bir resimle değiştiriyor.

Soru ise şu şekilde:

Sabah yatağınızda uyurken, zilin çaldığını duyuyorsunuz. Anneniz ve babanız size kahvaltıya gelmiş. Evde süt, meyve suyu ve reçel var. İlk açacağınız şey ne olur?

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Göz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 11:27
Nhd Nhd

Kapi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 11:23
Greexx Greexx

Kapi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 11:10
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