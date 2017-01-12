Bu ilginç oyun internetin yeni fenomeni oldu

Son günlerde sosyal medya ve internet topluluklarında bir oyun oldukça ilgi gördü. Oyunun temelinde ise ilginç bir soru yatıyor. Soruya yanlış cevap verenler ceza olarak bir gün boyunca Facebook, Twitter, forum veya diğer platformlardaki profil resmini (Soru hangi platformda sorulduysa), soruyu soran kişinin istediği komik bir resimle değiştiriyor.

Soru ise şu şekilde:

Sabah yatağınızda uyurken, zilin çaldığını duyuyorsunuz. Anneniz ve babanız size kahvaltıya gelmiş. Evde süt, meyve suyu ve reçel var. İlk açacağınız şey ne olur?

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