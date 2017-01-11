Turkcell, Türkiye'nin ilk 5G testini gerçekleştirdi, rekor kırıldı

Türkiye'nin ilk 5G testinde 24,7 Gbps rekor hıza ulaşıldı

5G'de yerli teknolojiler geliştirebilmek amacıyla çalışmalarına devam eden Turkcell, bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'de gerçek 5G ekipmanları ile ilk hız testini gerçekleştirdi. Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında gerçekleştirilen ve saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşılan test, dünyada yapılan ilk 5G testlerinden biri olma özelliğinde.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, "Bugün 15 GHz bandında gerçekleştirdiğimiz bu test, aslında bizleri nasıl bir gelecek beklediğini göstermesi açısından da oldukça önemli. Turkcell olarak bir yandan 4.5G'de Türkiye'de dünyanın en güçlü altyapılarından birisini kurarken bir yandan da bugün gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile 5G teknolojilerini dünyada ilk test eden şirketlerden birisi olduk. Amacımız 5G'yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G'de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülke olarak teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna gelebilmek" şeklinde konuştu.

2020 yılında her evde ortalama 500 sensörün olacağı ve dünyada birbirine bağlı akıllı cihaz sayısının ise 25 milyarı geçeceği öngörülüyor. 5G'nin ise, böyle bir dünyada ihtiyaç duyulacak yüksek kapasite ve hızı karşılamak için kullanılacak en önemli teknolojilerden birisi olması bekleniyor. Bu teknoloji, Şebeke Katmanlama (Network Slicing) özelliği sayesinde de her eve hatta odaya farklı ihtiyaçlara göre gerekli kapasite ve hızın ayrılabilmesini sağlayacak. Örneğin salonda internet üzerinden 4K kalitesinde televizyon izlerken daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alan yüksek kapasite, mutfakta su ısıtıcıyı çalıştırmak için düşük kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alana daha düşük kapasite ayrılabilecek.

Ericsson Mobility Raporu'na göre, 2022 yılında dünyada 550 milyon 5G abonesi olması öngörülüyor. 5G'nin sunacağı yüksek hızlar sayesinde bugün 500 Mbps'lik 4.5G hızı ile ortalama 30 dakikada indirilebilen 100 GB'lık bir dosya, 25 Gbps'lik 5G hızı ile 30 saniyede indirilebilecek.