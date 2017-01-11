Instagram'a 'Hikaye İstatistikleri' ve 'Hikaye Reklamları' özellikleri eklendi

Facebook bugün Instagram Hikayelerini günde 150 milyonun üzerinde insanın kullandığını (Ekim ayında 100 milyon) ve her beş hikayeden birinin izleyicilerden direkt mesaj aldığını açıkladı. Instagram, bu sohbeti daha da geliştirmek için işletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına ve etkileşim sağlamasına yardımcı olacak iki yeni araç sunuyor: 'Hikaye İstatistikleri' ve hikayeler içerisinde yer alacak tam ekran reklamlar.

Yeni özelliklerin detayları

Hikaye İstatistikleri: Global olarak kullanıma sunulan Hikâye İstatistikleri sayesinde Instagram'da işletme profili bulunan işletmeler her hikâye için erişim, etkileşim, yanıtlar ve görüntülenme rakamları gibi verileri görüntüleyebilecek. Bu istatistikleri görüntüleyerek, hedef kitlelerine daha uygun, onlar için daha anlamlı içerikler oluşturabilecek.

Hikaye Reklamları: Instagram aynı zamanda Hikâyelerde tam ekran reklamları da test etmeye başlıyor. Hedefleme, erişim ve ölçümleme gibi özelliklere sahip olacak olan reklamlar ile işletmeler hikâyeleri izleyen insanların ilgi alanlarına uygun içerikler oluşturabilecek. Hikâyelerin yaklaşık yüzde 70'inin sesli izlendiği göz önünde bulundurulduğunda, kapsayıcı, tam ekran reklamlar insanların daha önce deneyimlemediği bir yakınlık sağlıyor.