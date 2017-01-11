52 saat boyunca -20 derecede, karla kaplı kuyuda kalan adam şok etti

Kuyuya düşen adam, -20 derece soğukta, düştükten tam 52 saat sonra donmaktan kurtarıldı.

Olay, Sırbistan'daki Smoljinac köyünde meydana geldi. Bakkal alışverişi için karlı havada yola çıkan Jezdimir Milic, kötü hava şartları sonucu azalan görüş açısının da sebebiyle bir kuyuya düştü ve 52 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Onu, bu bekleyişinin sonucunda komşusu Goran Markovic fark etti ve yetkililere haber verilerek talihsiz adamın kurtarılması sağlandı.

Bu arada, adamın 50 saati aşkın süre boyunca sert bir havaya rağmen hayatta kalabilmesi mucize olarak nitelendirildi.