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52 saat boyunca -20 derecede, la kaplı kuyuda kalan adam şok etti

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 17:06 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 17:11
Etiketler:
Sırbistan kar kış
52 saat boyunca -20 derecede, karla kaplı kuyuda kalan adam şok etti

Ülkemizde de sert bir yaşanıyor. Dikkatli olmamızda fayda var.

Mahmut Saral

Kuyuya düşen adam, -20 derece soğukta, düştükten tam 52 saat sonra donmaktan kurtarıldı.

Olay, Sırbistan'daki Smoljinac köyünde meydana geldi. Bakkal alışverişi için lı havada yola çıkan Jezdimir Milic, kötü hava şartları sonucu azalan görüş açısının da sebebiyle bir kuyuya düştü ve 52 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Onu, bu bekleyişinin sonucunda komşusu Goran Markovic fark etti ve yetkililere haber verilerek talihsiz adamın kurtarılması sağlandı.

Bu arada, adamın 50 saati aşkın süre boyunca sert bir havaya rağmen hayatta kalabilmesi mucize olarak nitelendirildi.

-35 derecede buza yapışan ve kaşları dahi donan kedi, son anda kurtarıldı
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