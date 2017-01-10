Yapılan kazılarda uzaylıya ait olduğu iddia edilen el bulundu!

Hasan Uğur Nayır

Bir grup araştırmacı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Peru, Cusco'da üç parmaklı bir pençe buldu. Tabii ki bu keşif uzaylı iddialarını gündeme getirdi. Bu arada Cusco şehri, antik İnka kültürüne ve ünlü Saksaywaman harabelerine ev sahipliği yapıyor.

Araştırmacılar bulguların kesin yerini açıklamadı, ancak bu pençenin yeraltı mağarasında keşfedildiğini söyledi. Amatör UFO avcıları, dev üç parmaklı elin dünya dışı canlıya veya dev bir insansıya ait olduğunu ileri sürüyor.

Paranormal olayların peşinde koşan ekip, sözde uzaylı elini incelemek üzere Doktor Edson Salazar'a gönderdi. Yapılan incelemeye göre bu el, insan olarak kabul edilemeyecek kadar çok kemiğe sahip. Bu arada el dışında uzun bir kafatasının da bulunduğu iddia ediliyor.

Uzaylı eli veya bu garip pençe, biyolojik materyal olduğunun onaylanması amacıyla radyokarbon ve DNA testi için Amerika'ya gönderilecek. Hiçbir bağımsız bilimsel kuruluş veya resmi kurum, iddialar hakkında açıklama yapmadı.

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