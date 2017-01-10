| Üye ol | 10 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

Ve i için nihayet sevindirici bir haber!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 10.01.2017, 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 10:06
Etiketler:
uncharted sinema film sony
Ve Uncharted filmi için nihayet sevindirici bir haber!

inin çekimleri 2017, yani bu yıl başlıyor.

Mahmut Saral

Naughty Dog ve Sony'nin başarılı video oyun serisi Uncharted'ın beyazperdeye adım atması için uzun süredir birçok çalışmanın yapıldığı biliniyor. Ne var ki projesiyle ilgili gelen bilgiler, "O, kadrodan ayrıldı, gösterim tarihi ertelendi, senaryoda sorun var" gibi haberlerden oluşuyordu. Nihayet bu kez güzel haberler geldi.

Movieweb'teki habere göre filminin senaryo yazım süreci tamamlandı ve çekimlere de yakın bir zamanda başlanacak. Filmin senaryosunu, The Grey, Wheelman, Bad Boys for Life ve A-Team gibi filmlerde de çalışan Joe Carnahan hazırladı.

Shawn Levy tarafından yönetilecek olan film hakkında yeni gelişmeler oldukça paylaşacağız.

Uncharted filminden kötü haber. Mark Wahlberg gitti
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)
Sony sony Sony sony

Film yayincisi sony sponsor olda adamlar kaliteli film ceksin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2017 12:35
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5573
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın