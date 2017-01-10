Ve Uncharted filmi için nihayet sevindirici bir haber!

Naughty Dog ve Sony'nin başarılı video oyun serisi Uncharted'ın beyazperdeye adım atması için uzun süredir birçok çalışmanın yapıldığı biliniyor. Ne var ki film projesiyle ilgili gelen bilgiler, "O, kadrodan ayrıldı, gösterim tarihi ertelendi, senaryoda sorun var" gibi haberlerden oluşuyordu. Nihayet bu kez güzel haberler geldi.

Movieweb'teki habere göre Uncharted filminin senaryo yazım süreci tamamlandı ve çekimlere de yakın bir zamanda başlanacak. Filmin senaryosunu, The Grey, Wheelman, Bad Boys for Life ve A-Team gibi filmlerde de çalışan Joe Carnahan hazırladı.

Shawn Levy tarafından yönetilecek olan film hakkında yeni gelişmeler oldukça paylaşacağız.